Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 18:39Associated Press

Macron homenageia vítimas dos atentados de Paris quando se assinalam os 10 anos da tragédia

O presidente francês, Emmanuel Macron, depositou uma coroa de flores junto ao Stade de France, em Saint-Denis, esta quinta-feira, no início das cerimónias que assinalam os 10 anos dos atentados de 13 de novembro de 2015, que causaram 132 mortos e centenas de feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)