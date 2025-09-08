Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de setembro de 2025 às 15:39Associated Press

Estrelas da música brilham na passadeira vermelha dos MTV Video Music Awards

Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Paris Hilton ou Lenny Kravitz foram algumas das estrelas que desfilaram na passadeira vermelha dos MTV Video Music Awards, que decorreu este domingo em Nova Iorque, nos EUA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)