Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de julho de 2025 às 21:19

Imagens mostram testemunhas a confrontar suspeito de esfaquear 11 pessoas em supermercado nos EUA

Homem entrou num Walmart no Michigan e esfaqueou aleatoriamente 11 clientes antes de ser detido por testemunhas no estacionamento da loja, no sábado. Deverá enfrentar acusações de terrorismo e agressão múltipla, informaram as autoridades.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30