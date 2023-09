18 de setembro

“Está mal organizado”: cidadãos esperam horas para atendimentos em loja do cidadão no centro de Lisboa

Igor chegou à 1 hora da manhã para conseguir ser atendido na loja do cidadão do Saldanha, em Lisboa, que abre às 9h00. Populares afirmam que a situação dura há semanas e que, por vezes, não conseguem ser atendidos, tendo que voltar no dia seguinte.