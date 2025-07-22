Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2025 às 12:06

Como afastar ursos selvagens? No Japão já há treinos para isso

Após os mais recentes ataques de ursos selvagens em todo o Japão, a polícia da província de Tochigi, a cerca de 100 km de Tóquio, e o clube de caçadores local realizaram um treino de caça ao urso, esta segunda-feira. A polícia demonstrou como espantar ursos selvagens com recurso a fogo de artifício.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente