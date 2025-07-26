Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de julho de 2025 às 17:14

Bandeira arco-íris gigante estendida em frente ao parlamento alemão

Ativistas LGBTQ+ estenderam uma bandeira arco-íris gigante em frente ao parlamento alemão, em protesto contra a decisão de não hastear o símbolo durante a marcha anual do 'Pride'.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h