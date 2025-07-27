Sábado – Pense por si

27 de julho de 2025 às 17:09

Avião em chamas evacuado após falha mecânica na pista do Aeroporto Internacional de Denver

Um avião da American Airlines teve de ser evacuado no Aeroporto Internacional de Denver, este sábado, devido a uma falha no sistema de aterragem durante a descolagem. A bordo seguiam 173 passageiros e seis tripulantes, todos retirados em segurança. Um passageiro foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros.

