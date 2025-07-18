Sábado – Pense por si

18 de julho de 2025 às 18:05

Ainda se lembra do clássico de terror adolescente “Sei o que Fizeste o Verão Passado”? A história está de volta aos cinemas

Quase 30 anos depois, chega aos cinemas um novo episódio da saga ‘Sei o que Fizeste o Verão Passado’, um clássico do cinema de terror que renovou o subgénero ‘Slasher’ e marcou toda uma geração.

