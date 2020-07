Watchmen lidera nomeações para os prémios Emmy

A minissérie de ficção "Watchmen", produzida pela HBO, lidera a corrida aos prémios Emmy, com 26 nomeações, mas a plataforma Netflix é que surge com mais produções nomeadas, anunciou hoje a Academia de Televisão dos Estados Unidos."Watchmen", produção adaptada de uma banda desenhada homónima de Alan Moore e Dave Gibbons, está indicada para melhor realização, por três episódios, melhor série, fotografia, banda sonora e efeitos especiais e ainda pelo elenco, do qual fazem parte Regina King, Jeremy Irons e Jean Smart, entre outros atores.Com 20 nomeações surge "The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video) e, com 18 nomeações, figuram "Ozark" (Netflix) e "Sucession" (HBO).De acordo com a organização, a 72.ª edição dos Emmy é dominada por produções exibidas na plataforma Netflix, com um total de 160 nomeações em várias categorias, batendo o recorde de nomeações detido pela plataforma HBO, quando em 2019 somou 137 nomeações."Apesar dos desafios sem precedentes que a indústria do entretenimento atravessa [em tempo de pandemia da covid-19], este tem sido um ano extraordinário para a televisão", afirmou o presidente da Academia de Televisão dos Estados Unidos, Frank Scherma, em comunicado."Handmaid's Tale", "The Crown", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Better Call Saul", "Ozark", "Stranger Things" e "Sucession" estão indicadas para melhor série dramática.Para o Emmy de melhor comédia foram selecionadas "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "The Good Place", "Insecure", "O método Kominsky", "The marvelius Mrs. Maisel", "Schitt's Creek" e "What We Do in the Shadows".Em matéria de representação, para melhor atriz dramática estão indicadas Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer e Sandra Oh (ambas por "Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark") e Zendaya ("Euphoria").Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is Us"), Steve Carell ("The Morning Show"), Brian Cox e Jeremy Strong (ambos por "Succession") e Billy Porter ("Pose") estão nomeados para melhor ator dramático.Na comédia, a disputa na representação feminina será entre Christina Applegate e Linda Cardellini (nomeadas por "Dead to Me"), Rachel Brosnahan ("The wonderful Mrs. Maisel"), Catherine O'Hara ("Schitt's Creek"), Issa Rae ("Insecure") e Tracee Ellis Ross ("black-ish").Na representação masculina em comédia estão nomeados Anthony Anderson ("black-ish"), Don Cheadle ("Black Monday"), Ted Danson ("The Good Place"), Michael Douglas ("O método Kominsky"), Eugene Levy ("Schitt's Creek") e Ramy Youssef ("Ramy").Os nomeados da 72.ª edição dos Emmy foram anunciados hoje apenas num vídeo pela Internet, por causa da pandemia da covid-19, e os vencedores serão revelados numa cerimónia, a 20 de setembro, com apresentação de Jimmy Kimmel e transmissão televisiva.