Vender leite materno online. A nova trend que pode render mais de €860 por mês

29 de julho de 2025
É dos Estados Unidos que chega esta nova tendência. Dezenas de milhares de mulheres estão a vender o seu leite materno em grupos do Facebook. Podiam doá-lo a hospitais pediátricos, mas preferem ganhar dinheiro. Afinal, apesar das dúvidas que suscita, é um negócio rentável.

Nos EUA, a taxa de amamentação é uma das mais baixas entre os países industrializados. Para isso muito contribui o facto de o país não ter licença de maternidade paga obrigatória, razão pela qual a maioria das mulheres tem de regressar ao trabalho tão cedo quanto possível inviabilizando ou, no mínimo, dificultando muitíssimo, a amamentação.

O que faz, então, uma mãe de recém-nascido que não possa ou não consiga amamentar, mas que, ainda assim, deseje que o seu filho seja alimentado com leite materno? De acordo com o jornal britânico The Sunday Times, uma das opções é recorrer a um de diversos grupos de Facebook onde inúmeras mães vendem o seu próprio leite – uma nova e engenhosa maneira de ganhar dinheiro.

Saiba mais na Máxima.

