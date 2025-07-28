Sábado – Pense por si

Passatempos para as férias de verão com a SÁBADO

28 de julho de 2025
Durante o mês de agosto, a SÁBADO vai ter oito páginas especiais com vários desafios, de quebra-cabeças a sudoku, de sopa de letras a pirâmides numéricas.

Em agosto, o mês de férias por excelência, a SÁBADO vai ter um caderno especial de oito páginas grátis com passatempos. Sabemos que depois de um ano de trabalho, com vários problemas tanto ao nível pessoal como laborais, é preciso relaxar, na praia ou em passeios pela natureza – ou até partir à descoberta de novas cidades.

Além disso, também é importante manter a cabeça ativa (mente sã em corpo são), evitar o sedentarismo e a rotina excessiva, optando por atividades que promovam a criatividade e o bem-estar mental. É para isso mesmo que apontam vários estudos, sublinhando a importância da atividade intelectual para afastar as doenças cognitivas e o declínio da mente – os exercícios mentais ajudam também na forma de planear e manter o foco e a atenção.

Perante todas estas evidências, aproveite as páginas extras de passatempos que a SÁBADO lhe traz durante o mês de agosto, a começar já na próxima edição de dia 6, e que incluem jogos de números, sopa de letras, palavras cruzadas, pirâmides numéricas, descubra as diferenças, banda desenhada (Macanudo), sudoku, kakuro, calcudoku, código binário, nomograma, letra em falta e soma com cores.

A pensar nas crianças, há também alguns desafios especiais para os mais novos.

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

