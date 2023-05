Veja aqui a segunda semifinal d'O Último a Rir

A segunda semifinal do'O Último a Rir, o concurso que percorre o País em busca de novos talentos da stand up comedy, arranca esta quarta-feira em Coimbra com a presença dos consagrados comediantes e mentores Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas.





A partir das 21 horas, vão ser escolhidos mais três dos doze semifinalistas do maior concurso de stand-up em Portugal em formato Open Mic. Os concorrentes de Coimbra são Bruno Miguel, Carlos Moura, Jonas, Miguel Vieira, Nuno Cabral e Sérgio Lopes.Os 12 semifinalistas vão depois trabalhar com os mentores e daí sairão seis finalistas.As próximas fases da segunda edição do concurso dasão as semifinais de Matosinhos (4 de maio) e Lisboa (11 de maio). A grande final está marcada para 22 de junho no Teatro S. Jorge, em Lisboa.Na primeira edição do concurso da, em 2022, o humorista Dagu (Daniel Silva) venceu o primeiro prémio, com um texto que abordava o combate à homofobia. Os concorrentes Rodrigo Duarte e Bruna Cunha também foram distinguidos, o ano passado, com o segundo e o terceiro prémio.