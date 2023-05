Miguel 7 Estacas e O Último a Rir: 'Bons na comédia são poucos, mas...'

Esta quinta-feira, às 21h30, no Mary Sport Vintage em Matosinhos, decorre mais uma semifinal ao vivo d'O Último a Rir. À SÁBADO, um dos mentores do concurso garante que há talento a emergir.

Longe vão os dias em que o material que apresentava em palco se fazia da mistura entre textos por ele assinados e anedotas. A idade viria a mostrar-lhe que o conforto, por vezes, vende-se caro; quando o também humorista Óscar Branco o confrontou, no final de um espetáculo no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, por ter usado temas seus, Miguel Sete Estacas percebeu que estava na altura de olhar para o que fazia de outra forma. "Ele foi um cavalheiro, chamou-me à atenção de uma forma super educada mas frontal. ‘Miguel, sabia que tu fazias alguns trabalhos de comédia interessantes, mas agora filtra: quando estás a animar o teu grupo de amigos é uma coisa, num papel profissional tens de mudar."



Estávamos no início dos anos 1990, uma década ainda embrionária em Portugal para o destemido ofício de subir ao palco e, por cinco minutos ou sessenta, entreter as caras que temos pela frente. A stand-up comedy, como os anglo-saxónicos a batizaram do lado de lá do Atlântico, já mexia pelo menos há meio século, e eternizou-se por clubes e bares, décadas depois, nas figuras de Joan Rivers, Richard Pryor ou George Carlin.





Mais tarde, a era do digital elevaria a celebridades figuras como Dave Chappelle, Bill Burr ou Wanda Sykes, com material que muito do sangue novo viria a pescar na busca pelo seu próprio caminho, diz o humorista. "Vejo imensa gente a plagiar, sobretudo textos de autores brasileiros. Não vão por aí, vão ter uma vida curta se forem, tornam-se descartáveis. Até podem ter um boom, encher salas mas desaparecem do mercado porque as pessoas estão sempre à espera de surpresas."Esta quinta-feira, 4 de maio, o ritual volta a ser posto em prática, naquela que será a terceira semifinal d’O Último a Rir, concurso organizado pela. A partir das 21h30, no Mary Spot Vintage Bar, em Matosinhos, Artur Figueiredo, Catarina Dores, David Pinto, Firmino Alvarenga, Luís Cruz e Pedro Almeida ficam frente a frente com Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas.É um processo divertido mas custoso, admite este último, destacando a parte da escolha como a mais difícil. "Numa coisa tão curta, não dá para retirar tudo o que o humorista pode ter. O que resulta mais em pouco tempo são one-liners [piadas curtas]. Considero os melhores textos cómicos aqueles que pegam num pin e conseguem desenvolver um tema, explorar o lado B."O humorista, que ganhou projeção nacional no programa Levanta-te e Ri, no início dos anos 2000, diz-se muito orgulhoso com o convite para regressar ao papel de mentor, referindo que se trata do "reconhecimento de uma carreira" e prova que "os que cá estão há mais tempo podem ser uma referência para a malta nova. Ainda por cima eu, que gosto de estar próximo de novas referências". Mas pode o novo talento tirar o lugar a quem já está estabelecido? "De muitos talentos,é provável que se aproveite uma minoria. Bons na comédia são poucos, mas não gosto de me fechar e pensar que quem vem a seguir nos pode tirar o lugar."