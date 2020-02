Não é uma discoteca para crianças nem uma festa com música infantil. O que é, e o que vai acontecer, a 21 de março no Village Underground Lisbon, em Lisboa, é na realidade uma "festa de música de dança para pais de crianças pequenas, como um festival de música para pais e filhos", explica de forma resumida a organizadora da primeira Baby Rave Lisboa, a norte-americana Elizabeth Detwiler.





Vai haver música de dança, luzes de discoteca e do bar vão sair cocktails e outras bebidas. Em tudo parecerá uma festa normal, exceto que esta vai decorrer num ambiente e horário adequados para crianças pequenas, entre as 15h e 17h (e não entre as 5h e 7h). Os bilhetes custam €10 em pré-venda e €15 à porta por adulto. Crianças não pagam.Elizabeth Detwiler vive em Lisboa com o marido e o filho de ano e meio. Foi só há dois meses que esta família trocou a capital norte-americana (Washington DC) pela capital portuguesa. Foi o tempo que bastou para Elizabeth ter uma pequena epifania que um par de pesquisas no Google viria a validar.Primeiro, a epifania: "Estávamos em casa, a ouvir música de dança, quando o nosso filho começou a dançar. Foi um momento tão bonito que pensámos porque não ter um evento em que todos nós pudéssemos nos divertir?"Seguiram-se pesquisas na Internet e a confirmação de que, afinal, a pólvora já fora descoberta no Reino Unido, "onde há muitos eventos parecidos", e "na Costa Oeste dos Estados Unidos, onde também já começaram a surgir algumas festas".A ideia, portanto, é ter um evento com música de dança que pais e filhos pequenos consigam apreciar. Quão pequenos? Até aos 8 anos de idade. Adolescentes e jovens adultos só se forem a irmãos mais velhos. Idade mínima? Não há porque, como explica, os pais podem trazer bebés ao colo ou num marsupial.A música vai estar a cargo de Thiago Guiselini, dj brasileiro de São Paulo e fundador da editora Amor Records. Guiselini terá responsabilidades sobre a escolha musical ("ele tem um filho pequeno, por isso pedimos-lhe para passar música que ambos gostem") e sobre o volume, que "naturalmente" será inferior ao de uma discoteca normal.Além de música e ambiente de festa, vai haver brinquedos e um pequeno parque infantil para crianças que prefiram brincar a dançar."É a primeira vez que fazemos isto", remata Elizabeth. "Queremos que as pessoas criem o seu próprio espaço, porque a Baby Rave Lisboa vai ser o que fizermos dela."