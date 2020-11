Desce o quinto andar pelas escadas, carregada de sacos, porque o elevador está avariado. Mas não é isso que a deixa exausta. Margarida Simões, 21 anos, passou os últimos dez dias na Pousada da Juventude de Picoas, em Lisboa, em quarentena forçada e compara-a ao "inferno". Encontrou percevejos no quarto, passou fome, teve pesadelos, acordou várias vezes ansiosa e mal conseguiu estudar porque o wi-fi não chegava à pequena camarata, com dois beliches e quatro cacifos estreitos. O ânimo era nulo. A pouca energia que lhe restava era para ajudar os colegas. Os livros ficaram para trás. Sugeriram-lhe que fosse estudar para o corredor, para apanhar a rede. A casa de banho que lhe fora destinada servia quatro alunas residentes naquele piso. Das quatro sanitas, uma não funcionava; tal como um dos chuveiros.

"Finalmente", comenta à SÁBADO, à saída do edifício perto das 14h30 de domingo (dia 25, data da alta). À porta do edifício, cruza-se com um bombeiro, que leva mais um infetado. Por ali já passaram cerca de mil, entre sem-abrigo, imigrantes e outros pobres. Para o mesmo reduto vão bolseiros da Universidade de Lisboa, que testaram positivo e não têm alternativas para confinarem. Durante os primeiros dias, a estudante de mestrado de Cultura e Comunicação da faculdade de Letras praticamente fechou a boca. Natural de uma aldeia próxima de Arruda dos Vinhos, a bolseira não tocava nas refeições, por vezes frias (não havia micro-ondas para aquecê-las) e servidas a horários precoces (12h almoço, 17h jantar).