O Reino Unido vai proibir a venda de bebidas energéticas à base de cafeína a crianças e adolescentes, medida incluída numa estratégia de combate à obesidade infantil. A medida, anunciada pela primeira-ministra Theresa May, pretende controlar os comportamentos disruptivos nas salas de aula, explica esta quinta-feira o The Telegraph.

Vários alertas foram já lançados pelo ministério da Saúde britânico, que associa o consumo excessivo destas bebidas, à base de cafeína e ricas em açúcar, a um "catálogo de problemas de saúde" – como dores de cabeça, problemas de sono e de digestão e hiperactividade.

Em reunião com o governo esta quinta-feira será determinado se as restrições de compra destas bebidas serão aplicadas aos 16 ou aos 18 anos. "Milhares de jovens consomem regularmente bebidas energéticas, muitas vezes porque são mais baratas que o refrigerante", disse May em comunicado.

"Todos nós temos a responsabilidade de proteger as crianças de produtos que prejudicam sua saúde e educação", afirmou o secretário de Estado de Saúde Pública, Steve Brine, na mesma nota.

Segundo o Telegraph, as multas por venda destas bebidas podem chegar aos 2700 euros.

Uma lata de Red Bull, de acordo com o The Guardian, contém cerca de 80mg de cafeína – o equivalente a uma chávena de café. Já a Monster Energy contém 160mg de cafeína – equivalente a cerca de duas chávenas de café. Crianças até aos 11 anos não devem consumir mais que 105mg por dia.

Dados do governo britânico revelam que as bebidas energéticas açucaradas têm 60% de calorias e 65% de açúcar a mais que os refrigerantes comuns.

Já em 2014, um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) na Europa revelava preocupação com o crescimento da popularidade das bebidas energéticas. "As consequências negativas do seu consumo entre crianças e adolescentes, incluindo efeitos nos sistemas neurológico e cardiovascular, podem causar dependência física e vício", cita o jornal britânico.