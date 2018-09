Os churrascos intermináveis, as saídas à noite, o copo de vinho ou o gim que cai bem em qualquer momento ou o docinho que não falta, no final da refeição. As férias pedem programas diferentes, sem horários nem regras mas, quando os dias de descontracção acabam, pode ser difícil voltar à rotina – ou, até, ao peso inicial.

"Este ano, entre o final de Agosto e o início de Setembro, tenho tido muitas pessoas. Querem emagrecer mas também adoptar um novo tipo de alimentação, mais saudável – querem reeducar-se", conta a nutricionista Mariana Abecasis. E esta nova tendência é bom sinal: "Significa que as pessoas não estão só a preparar-se para as férias e para a época do biquíni, também já se preocupam no resto do ano."

Há muito que pode fazer voltar à boa forma – mantendo a energia e a boa disposição. Beber água é, talvez, uma das recomendações mais apontadas. "É fundamental para o equilíbrio do intestino e ajuda a controlar o apetite – uma pessoa que beba muita água tem menos ataques de gula" explica a especialista. Mas, cuidado com a publicidade enganosa: "A água por si só pouco faz se não mudarmos outros comportamentos."





A nutricionista dá-lhe cinco dicas para voltar a um bom caminho.

O corpo pede que fique estendido no sofá a ver mais um episódio daquela série mas deve contrariá-lo – mexa-se. "Há uma sazonalidade grande, antes das férias uma pessoa está super motivada e depois quebra o ritmo. É preciso fazer um esforço para voltar à rotina", aconselha a nutricionista.

Se sente que ganhou peso e precisa de perder aqueles dois quilos, então a especialista lembra que o melhor é optar primeiro por exercícios de cardio: podem ser passeios de bicicleta, corridas ou até uma aula de zumba. A musculação não é recomendada nesta primeira fase. É que é preciso eliminar a massa gorda, antes de desenvolver a massa muscular. Para quem não é fã de ginásios – nem de exercício físico – continua a existir uma opção, lembra Mariana Abecasis: "Caminhadas de pelo menos 45 minutos todos os dias. Se não for viável devo fazer todos os percursos possíveis a pé e, por exemplo, optar sempre pelas escadas em vez do elevador."



Organizar os snacks

Petiscar é um dos maiores inimigos de uma boa dieta: principalmente porque, geralmente, os petiscos em causa não são propriamente nutritivos. É normal que depois das férias o apetite venha aumentado, explica a nutricionista. Por isso, é importante que se organize: "Temos de ir às compras para prepararmos a casa e o local do trabalho com alternativas de snacks saudáveis, que gostemos, para ir comendo ao longo do dia."

Iogurtes magros (sólidos ou líquidos), gelatinas de iogurte, queijinhos magros ou queijo fresco são algumas das opções. Já as tortilhas de milho ou de arroz – que aparecem cada vez mais nas prateleiras dos supermercados – também são opção, desde que controle as quantidades, lembra: "Normalmente recomendo duas ou três. Compre em doses individuais numa fase inicial, para controlar as porções."



Cortar nas cervejas e doces

"É só uma mini" ou "é só uma fatia de bolo" não servem como desculpa nestes dias de recuperação. É preciso ser forte e dizer que não, tanto a álcool como aos doces. "São comidas e bebidas aditivas: habituamo-nos e o corpo pede mais. São açúcares de absorção rápida que, não sendo usados sob a forma de energia logo são acumulados no nosso corpo sobre forma de gordura", explica Mariana Abecasis. Foram muitos dias a beber vinho, cerveja ou cocktails e a comer bolas de Berlim, gelados e sobremesas, por isso é preciso fazer o desmame.

Entretanto, não sucumba à tristeza. A especialista recomenda que se entusiasme com outras opções: limonadas com hortelã sem açúcar, chá frio caseiro ou águas aromatizadas com fruta ou legumes frescos vão ajudar a manter as refeições dinâmicas e interessantes. Quanto ao desejo de doces, a fruta fresca é sempre boa alternativa assim como as gelatinas sem açúcar. Visite ainda a secção de comida para bebé: "Os purés de fruta são boa ideia. E, normalmente, não têm aditivos nem açúcar de adição."



Pão, sim, mas só ao pequeno-almoço

Experimente este exercício de memória: tente recordar-se de todos os momentos em que comeu pão nas férias. Rapidamente chegará à conclusão que o alimento está presente em quase todas as refeições: pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. Este exagero pode representar um problema, principalmente pelas características do pão em causa: "O pão alentejano e o pão de Mafra têm imenso fermento, o que pode causar desconforto. Provoca inchaço porque se cria muito ar dentro dos intestinos." Por isso siga a regra: pão só uma vez por dia, de preferência ao pequeno-almoço.



Comer sopa, sempre

Esqueça a canja de galinha ou o caldo verde – falemos de sopa de legumes. Não existem propriamente regras nem legumes mais indicados. Confie na imaginação e alterne entre opções como curgete, alho francês, cebola, feijão-verde ou espinafre. Não acrescente batata ou então coloque pouca, recomenda a especialista, para um aporte calórico mais reduzido.

A sopa, rica em água e nutrientes, promete ser a melhor aliada para regressar à rotina. É que desabituar o corpo dos jantares fartos pode ser difícil e a sopa ajudar a confortar e a controlar o apetite. Aliás, todos os legumes – seja cozinhados, em forma de sopa, ou crus, em salada – são uma óptima opção para recuperar a forma. "São alimentos versáteis e que ajudam o intestino a funcionar bem", explica Mariana Abecasis acrescentando que "podemos ter um prato bem cheio e contar com poucas calorias e isso é valioso – também se quisermos perder uns quilos."