Quando Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada começaram a escrever as histórias de Pedro, Chico, Teresa, Luísa e Caracol e João e Faial não imaginavam que chegassem ao número 61. São 37 anos de aventuras e mesmo assim dizem que não sabem qual é a chave do sucesso. "Se soubéssemos não resistiríamos a utilizá-la noutras colecções", respondem as autoras à SÁBADO. "Já lá vão mais de 30 anos desde que começámos a escrever aventuras, no entanto, até hoje ainda nunca tivemos qualquer dificuldade em imaginar uma nova história para as nossas personagens viverem em conjunto."Mesmo assim, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada contam que têm de adaptar as aventuras à atualidade. "O mundo mudou muito nestes 37 anos e, naturalmente os leitores também, o que nos obriga, por exemplo, a acelerar o ritmo da escrita para acompanhar a velocidade a que agora todos vivemos. E a incluir telemóveis, internet, etc. Quanto ao essencial, nada mudou: amor, amizade, curiosidade, medo, desejo de superação, enfim, o que faz mover as pessoas continua igual."Exemplo disso mesmo, é o facto do novo livro - Uma Aventura no Fundo do Mar, Editorial Caminho, que chegou às livrarias no dia 2 de abril - falar das preocupações ambientais. Os amigos estão no Algarve a visitar o Zoomarine, quando há uma escaramuça entre os os atores do espetáculo. A aventura vai incluir navios da Marinha, tráfico de droga e um navio afundado com uma quantidade enorme de plástico.Porquê este tema? As autoras explicam por email à SÁBADO: "O livro que acaba de sair Uma Aventura no Fundo do Mar, aborda dois temas atuais: o problema dos plásticos nos oceanos e o caso verdadeiro de um francês sequestrado no seu veleiro, ao largo do Algarve, por traficantes de droga e salvo pela Marinha Portuguesa. O caso foi-nos relatado a bordo do navio Pégaso, em que viajávamos para assistir à libertação de duas tartarugas que quase tinham morrido devido aos plásticos e que foram tratadas no Zoomarine. A tripulação do Pégaso tinha sido leitora das aventuras na infância, receberam-nos com muito carinho e contaram-nos casos interessantíssimos. Foi uma viagem breve mas tão marcante como as viagens longas."

Como seriam um Chico com 35 anos?

Depois de aventuras na Serra da Estrela, no Egito ou na Madeira, e será que as autoras já imaginaram os amigos adultos? "Para nenhuma de nós é fácil imaginar as personagens masculinas na idade adulta porque perdemos o contacto. As gémeas, já casadas e mães de família, costumam procurar-nos na Feira do Livro de Lisboa. Tornaram-se mais pacatas do que eram em crianças." Então e o Chico? "Seria talvez um famoso treinador de qualquer modalidade desportiva. Era um campeão." Já o Pedro seria um Professor da Faculdade de Direito de Lisboa. "O João só podia ser veterinário adorado pelos clientes", contam as escritoras.

E acrescentam: "Quando pensamos neles, rapazes e gémeas, em geral recordamo-los como eram quando foram nossos alunos. Com saudades deles e de nós próprias naquele tempo."

E como é se mantém o entusiasmo numa coleção com tantos anos? "Continuamos a escrever uma aventura por ano porque estamos profundamente ligadas a estas personagens e a esta coleção. E continuamos também porque há muitos leitores que gostam, procuram e leem o que escrevemos."