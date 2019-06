Um dia normal para mim é acordar sempre cedo, entre ase as, e nem preciso de despertador porque sou madrugador há muitos anos. Visto-me, tomo o pequeno-almoço com o meu filho mais novo, o João, que vai fazer 9 anos, e levo-o à escola, por volta das. O mais velho, o Diogo, não precisa que o pai o leve, porque já está quase com 21.

A seguir regresso a casa e aí, cerca das 9h30, faço o meu pequeno-almoço reforçado porque tenho de comer bem de manhã. Como alentejano que sou, não dispenso o pão, papo-secos, com queijo e fiambre, sumo de laranja natural e muita fruta. Enquanto estou à mesa vejo os jornais, tenho várias assinaturas digitais e leio tudo no Ipad. Às 10h30 vou para o ginásio. Atualmente estou a treinar muay thai, faço pilates e vou recomeçar com a natação. Fico por lá até às 12h30.



Bicicleta, grelhados e cozido de grão

Às terças e quintas almoço sempre com o meu filho Diogo e nos outros dias é com quem calha, com amigos ou reuniões de trabalho sobre concertos. Fico sempre pela na minha zona, que é na Artilharia 1, onde há muitos restaurantes bons. Depois, a partir das 15h, normalmente trabalho em casa, que é onde eu gosto, faço composição e arranjos das músicas. Em estúdio é só quando temos gravações. Estou a tarde inteira nessa "pasmaceira" até à hora de ir buscar o João à escola, por volta das 17h30.

Regressamos a casa e vamos ao nosso passatempo novo que é andar de bicicleta porque o João começou há pouco e tem de ganhar confiança. Ao fim de uma hora e meia a pedalar, é altura de tomar banho e fazer os TPC. A seguir é tempo de ir para a mesa, jantamos aí às 20h – umas vezes mandamos vir, outras, faço eu. Estou a interessar-me muito pela cozinha e tenho aprendido com algumas referências, como a minha mãe que é uma ótima cozinheira, e outras pessoas que me dão dicas. Gosto sobretudo de fazer coisas no forno, que é simples e bom, e grelhados, que parece fácil mas não. Ainda não aprendi a fazer o cozido de grão, que é o prato típico da minha terra [Beja], porque isso é "Champions League".



Seinfeld, noitadas e digressão

Depois do jantar, às 21h30, são horas de contar uma história o João, antes de ele ir dormir, e só a partir daí é que fico com tempo para mim. Por norma, não vejo televisão, ou se vir são canais de notícias, mas não suporto painéis de comentadores desportivos, que me põem mal disposto. Prefiro assistir a filmes e séries, que adoro – o Seinfeld é a minha favorita de todos os tempos. Agora ainda estou a ressacar da Guerra dos Tronos, que me viciou, e comecei a ver a The Wire, na HBO, e vou experimentando outras coisas. Nos aviões vejo imensos filmes e leio muitos livros, gosto sobretudo de biografias de artistas. Tenho aqui vários livros para ler, de autores como Pedro Paixão, Valter Hugo Mãe e Marcel Proust.





Por volta davou para a cama. Deito-me sempre cedo porque gosto de dormir no mínimo oito horas. Já não tenho idade para fazer noitadas e borgas, isso era antes! Quase a terminar a digressão pela América Latina - Santiago do Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo e Bogotá, preparo-me para começar os concertos de verão em Portugal e também em Espanha. Este ano a agenda está mais preenchida porque tenho disco novo, o Do Avesso.