Um asteroide arrasou uma cidade há 3.600 anos e originou o episódio de Sodoma

Há 3.600 anos, no lugar onde hoje existe a cidade de Tall el-Hammam, na Jordânia, existia outra cidade que foi obliterada por um asteroide gelado que atravessou o universo a uma velocidade superior a 60 mil quilómetros hora. E essa devastação pode ter estado na origem do episódio bíblico da destruição de Sodoma.



A antiga cidade de Tall el-Hammam, que estava situada no sul do vale do rio Jordão, no nordeste do mar Morto, foi incendiada e devastada e todos os seres vivos no local morreram devido ao impacto.

De acordo com um novo estudo, depois de entrar na atmosfera este asteroide explodiu - a quatro quilómetros de altura - e fraturou-se em vários pedaços em chamas. A explosão que se seguiu terá sido cerca de mil vezes mais poderosa do que a provocada pela bomba atómica largada sobre Hiroshima. Os estudos foram conduzidos ao longo de 15 anos por uma equipa composta por centenas de cientistas que escavaram, recolheram e analisaram material histórico.