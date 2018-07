O único rinoceronte negro que sobreviveu à mudança para um parque no Quénia foi atacado por leões. Outros dez animais morreram no mês passado na sequência dessa transferência de local.



O ministro do turismo queniano Najib Blalala lamentou o incidente e a morte dos outros dez animais: "Infelizmente, o décimo primeiro rinoceronte foi atacado. Ele já foi tratado e está a ser monitorizado", disse, citado pela Reuters.

Dez dos 11 rinocerontes negros transferidos no mês passado para o Parque Nacional Tsavo morreram. Balala disse que uma investigação independente descobriu que a culpa deste incidente foi dos responsáveis pela conservação dos animais. A investigação revelou ainda que os animais sucumbiram ao stress e foram envenenados por beberem água salgada.

Seis dos funcionários que vigiavam os animais já foram despedidos no seguimento desta investigação. O ministro do turismo acrescentou: "Cada morte de rinoceronte é uma grande perda. Por isso, nós estamos tristes e desapontados com alguns dos responsáveis que deveriam ter assumido a responsabilidade. Eles não levaram a sério o seu trabalho".

Devido ao aumento da caça de elefantes e rinocerontes tem havido um maior esforço para se protegerem estes animais.