Trabalhar sem roupa depois da pandemia? 11% dos trabalhadores querem manter hábito

Alguma vez sonhou que poderia trabalhar em roupa interior, pijama, roupão, ou mesmo sem roupa nenhuma? O tele-trabalho trouxe a muitas pessoas essa possibilidade de deixar de lado as calças de ganga, os vestidos e os fatos. E há alguns que gostavam de manter esta prática de não ter de se vestirem para trabalhar.A verdade é que trabalhar "sem roupa" é só uma prática que 11% dos inquiridos quer manter. Mas quase metade (48%) dos inquiridos revela que gosta de trabalhar em "roupas confortáveis".Um novo estudo da Kaspersky, que analisou os comportamentos de mais de 8.000 colaboradores de pequenas e médias empresas de todo o mundo, revela que "11% dos inquiridos afirmam que gostam de trabalhar sem roupa, enquanto outros apontam como benefícios acordar cinco minutos antes do início do horário de trabalho (36%), ver Netflix (23%) e trabalhar no jardim ou numa varanda (27%)".O estudo revela também que deixar de precisar de fazer "longas deslocações" alegrou muitos (36%) dos inquiridos, pelo facto de poderem acordar cinco minutos antes do horário de trabalho e por terem tempo para fazer uma sesta durante o dia. Houve ainda 27% de pessoas a descobrir que gostam de trabalhar no jardim ou numa varanda e 23% até conseguem assistir a vários episódios de Netflix durante as horas de trabalho.Outras regalias mencionadas passam por ter mais tempo para se dedicarem a videojogos (18%), a possibilidade de encomendar almoços através de serviços take-away (16%) e até poder tomar menos banhos (8%).Mas nem tudo são rosas no mundo do trabalho à distância. Um estudo levado a cabo pelo World Economic Forum revelou que os colaboradores que passaram a trabalhar remotamente enfrentaram grandes desafios ao nível da sua saúde mental e bem-estar.Para este estudo foram inquiridos mais de oito mil trabalhadores de pequenas e médias empresas (entre 10 e 250 funcionários) de vários países da Europa, América do Sul, América do Norte e Ásia (Brasil, Bélgica, China, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Malásia, México, Holanda, Rússia, Espanha, África do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA). Os inquéritos foram feitos em outubro de 2020.