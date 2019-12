The National atuam hoje num Campo Pequeno esgotado

Já este ano, em agosto, no festival Vodafone Paredes de Coura, a banda norte-americana, liderada por Matt Berninger, apresentou o seu novo álbum, I Am Easy To Find, o digno sucessor do disco de 2017, premiado com um Grammy, Sleep Well Beast, que contou com participações de Sharon Van Etten, Gail Ann Dorsey, o coro Brooklyn Youth, Lisa Hannigan e Mina Tindle.





Fake Empire, Mr. November, Sorrow ou Bloodbuzz Ohio, obrigatórios em todos os seus concertos.





Hoje, 12 de dezembro, às 20h30, é a vez de os fãs lisboetas o ouvirem ao vivo – certamente à mistura com temas de álbuns anteriores: não deverão faltar êxitos comoO concerto no Campo Pequeno, há muito esgotado, mais uma prova da devoção do público português à banda do Ohio, é o 17.º dos The National em Portugal.