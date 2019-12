Conan Osiris: a entrevista antes do Coliseu

Conan Osíris fecha um ciclo de carreira num concerto 360º no Coliseu de Lisboa, a 12 de dezembro.Foi o pretexto de uma conversa com a SÁBADO, focada nos últimos dois anos, num ciclo que começou com o aplauso da crítica a Adoro Bolos, o álbum que incluía os temas Borrego ou Celulite, antes de explodir nas bocas de Portugal quando venceu o Festival da Canção, em março de 2017, com Telemóveis.Surgiram comparações com Amália Rodrigues ou António Variações e tentativas de colar ao kuduro ou ao Magrebe as influências do estilo deste ex-estudante de Design Gráfico que fazia canções no quarto. De partida para a China, fecha o ciclo em Lisboa no mesmo momento em que lança uma caixa com a sua obra completa, até agora circunscrita ao formato digital.Aí está o que nos disse Conan Osiris, nome artístico de Tiago Miranda, antes do concerto.

"Este concerto é uma celebração que eu quero partilhar com as pessoas que eu consegui trazer comigo. Acho que vai ser uma oportunidade para realmente celebrar em grande aquilo que se passou nos últimos dois anos. É como se eu estivesse a namorar com o meu público e finalmente vamo-nos casar. Em 2020 estaremos em lua-de-mel o ano inteiro."

"O facto de eu poder fazer qualquer coisa a seguir ajuda-me a lidar com a pressão. Em relação a coisas de trabalho, a coisas artísticas, nunca pode haver propriamente uma expectativa, pelo menos assim tão forte. Por isso fico sempre tranquilo com essa parte."

"Se a minha música servir como plataforma de questionamento, tanto das linguagens da música, como da performance, como até dos próprios moldes que as pessoas acham que têm de seguir para chegarem a algum objectivo, sinto-me completamente lisonjeado."

"Tudo o que eu faço é o que eu gosto de ouvir. Acho que nunca conseguiria ser um artista só de fado, nunca conseguiria ser um artista só de música de dança, ir-me-ia faltar sempre alguma coisa. Quase que fui obrigado por mim próprio, por não me conseguir inserir em nenhum molde, em fazer o meu próprio molde."

"A minha grande marca é dizer às pessoas: 'Não se habituem àquilo que se foram habituando a ver, porque tudo muda, tudo pode mudar de um momento para o outro, inclusive eu, inclusive a minha música.' Esse é o meu grande print, eu acho."

"Quando eu apareço, as pessoas tentam-me encaixar em caixas, mas isso não é uma coisa negativa. É só uma tentativa de entenderem onde é que me vão posicionar para me conseguirem processar e eventualmente consumir. Eu não me oponho a isso, simplesmente eu não as uso."

"Quando eu lancei o Adoro Bolos já havia uma polarização [de opiniões]. Ou seja, com o Festival da Canção foi simplesmente fazer um upscale. O facto de isso me ter acontecido e eu não ter estado protegido por nenhuma bolha e já ter sofrido essa polarização anteriormente, foi meio caminho andado para lidar com isso numa escala maior."

"Não foi [uma desilusão não ter passado à final da Eurovisão]. Eu vejo as experiências sempre de uma forma relativa. Ou seja, toda a viagem, toda a visita e mesmo a participação teve os ensinamentos que tinha de ter e eu absorvi-os. Nada é inútil, tudo o que acontece, mesmo que pareça um falhanço, é sempre um acontecimento construtivo."

"As cenas que eu adoro mais ouvir é de pessoas super random, desde de motoristas da Bolt a senhoras das cantinas, pessoas do dia-a-dia que chegam ao pé de mim e dizem assim "olha, eu não entendia nada e de repente entendo tudo" ou "eu não gosto mas a minha avó adora". Eu tenho este tipo de experiências que as pessoas vão contando e fico super lisonjeado com essa realidade."

"É fixe actuar lá fora. As pessoas reagem a coisas diferentes, a línguas que não entendem. Esse encontro com a diferença cultural é sempre uma coisa super enriquecedora, quase mais do que o próprio espectáculo em si. É também uma experiência bué construtiva para mim. Antes de tocar, eu nunca tinha sequer andado de avião, estás a ver? Então tudo isto enriquece-me bastante, embora também seja por vezes super cansativo."