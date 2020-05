The Great na HBO: Elle Fanning é a nova encarnação de Catarina, a Grande

O cognome "O/A Grande" não é normalmente atribuído a monarcas banais, e Catarina II da Rússia, que governou o império durante boa parte do século XVIII, esteve longe de ser uma Rainha qualquer. Depois de orquestrar um golpe de Estado que derrubou o marido, o Rei Pedro III, implementou uma série de reformas sociais que modernizaram a Rússia e elevaram-na de nação politicamente dividida a potência mundial.Misturando ficção e elementos verídicos, The Great, a nova série da Hulu que estreou na HBO Portugal no sábado, dia 16, dramatiza o percurso desta imperatriz de cujas ações se depreende uma personalidade combativa e obstinada, à medida que entra em braços de ferro com o clero, a nobreza e os militares pelo poder russo.Escrita por Tony McNamara, argumentista de A Favorita (outra produção de época, esta para cinema, sobre mulheres sedentas de poder), a série tem Elle Fanning como Catarina, uma jovem ingénua e idealista que, nesta temporada, é desapontada pelo casamento com o amargo Pedro III, interpretado por Nicholas Hoult – também ele trazido de A Favorita.As parecenças com o filme de Yorgos Lanthimos, candidato ao Óscar de Melhor Filme em 2019, são, de resto, evidentes à primeira impressão.Mesmo que não contenha a premissa mais original – a produção não é sequer a única sobre Catarina, a Grande a estrear no último ano, tendo Catherine, the Great, com Helen Mirren no papel principal, saído em outubro passado – a série tem a seu favor a abordagem idiossincrática, que opõe ao ambiente de época uma visão contemporânea, e o tom diversificado: a mescla entre comédia, drama e sátira e a força dos papéis principais podem ainda fazer de The Great – assim como o fez Catarina II – um nome a recordar.1.ª temporada• Estreia a 16/5