A cozinha passou a ser um escape para Marta Vasconcelos. Quando a professora, de 35 anos, ficou em casa em isolamento com o marido e os quatro filhos era ali que conseguia descontrair. Por uns minutos, esquecia-se do crescente número de infetados da pandemia. Para piorar, soube que uma colega com quem convivia estava infetada e, pouco depois, o bebé de um ano ficou doente com bronquiolite, uma infeção respiratória. "Foi mais stressante porque sabíamos que não podíamos ir para o hospital", conta à SÁBADO.





Isto a juntar ao stress diário de colocar os filhos mais velhos, de nove e sete anos, na telescola e em aulas síncronas, mais a atenção exigida pelos mais novos, de quatro e um ano de idade, Marta passava o dia a comer: bolachas, bolos e torradas. Não foi a única. Cerca de 25% dos participantes de um inquérito online sobre os hábitos alimentares dos portugueses durante a quarentena admitiu petiscar mais entre as refeições.