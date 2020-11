Texto inédito de Guilherme Gomes em estreia no CCB

Guilherme Gomes, ator, encenador e um dos fundadores do Teatro da Cidade, estava numa biblioteca universitária quando, há dois anos, deparou com a "anomia", escrita na capa de um livro de Jean Duvignaud. "Foi como um primeiro passo na direcção deste espectáculo", conta: "Anomia refere-se ao momento em que uma Sociedade velha caiu, e a nova Sociedade ainda não se ergueu. Quando caem as balizas que nos guiam, como nos orientamos? Quando não há o nome, ou a direção, como fazemos? E pode referir-se a todos os desenquadrados. De certa maneira, a todos os líderes de revoltas. Pode referir-se a Antígona, ou a São Paulo."Com esta ideia chegou a Invocação ao meu Corpo – título roubado a Vergílio Ferreira –, com a noção da "importância que o corpo tem para a nossa identidade"."Queria falar sobre transexualidade. Mas senti que não seria capaz de fazer justiça. O assunto continua presente, espero, numa provocação em que não importa se quem está em palco tem género, na sensação de alguém que está preso a um lugar que não sente como seu", assume o autor deste texto inédito, que se estreia esta sexta feira, 20 de novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com encenação sua, cenografia de Ângela Rocha e interpretação de Catarina Luís, Mauro Hermínio e Rita Cabaço – elementos do Teatro da Cidade, uma companhia jovem, apostada num trabalho de atores assente na palavra.A nortear a história em palco estão duas personagens: são soldados da Revolta Árabe, que conhecemos das memórias de Lawrence da Arábia e Gomes define como "uma revolta pela afirmação de um povo, pela concretização da sua identidade, em que os soldados faziam um caminho, como São Paulo, em direção a Damasco".Após a estreia, no dia 20, às 19h, devido às restrições de circulação motivadas pela pandemia, há apenas mais uma sessão, segunda feira, dia 23, no mesmo horário. Os bilhetes custam €12,50.