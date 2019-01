Só três pessoas podem entrar no chamado Centro Horário de Alta Segurança, o local onde cinco relógios garantem que a hora portuguesa se mantém conforme é suposto, legal, portanto. É a partir desta informação que milhares de instituições e empresas acertam os relógios dos seus computadores. Algumas delas, como acontece com a banca, milhares de vezes por dia.Se a hora legal fosse aplicada em todas as maternidades, não haveria, como aconteceu este ano, dúvidas em relação a quem é, afinal, o bebé do ano: Rita Fonseca nasceu dez segundos depois da meia-noite no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa; Kenzo às 00h00 na Maternidade Alfredo da Costa, que apenas contabilizou minutos, não segundos. Ou casos como o de Tiago Ferreira, que foi da conservatória para a maternidade e da maternidade para a conservatória até que se atribuisse um dia de nascimento à filha Francisco - 1 de janeiro, e não 31 de dezembro.Na história da hora certa há perdas de milhões, disputas por poucos segundos e até um relógio que teimava em não estar certo culpa das mudanças de temperatura e do trânsito.