Tal Canal faz 40 anos. As melhores histórias contadas pelos protagonistas

"Não me chame condessa que me põe tensa!": A frase foi lançada no primeiro programa de Herman José, O Tal Canal, que faz agora 40 anos e que marcou uma geração.

Naquele dia, a equipa ia gravar o primeiro episódio do Três Jaquinas, o magazine de moda d’O Tal Canal, o primeiro programa de televisão escrito por Herman José, emitido em outubro de 1983, e que alterou o humor em Portugal. Mas o humorista não estava satisfeito. “Não estava a dar com o boneco da Jaquina: era muito parecida com a Marilu [a personagem que também fazia na novela O Diário de Marilu]”, conta Herman José à SÁBADO. “Tive uma tarde inteira a experimentar roupa, a procurar soluções. Só resultou com os óculos escuros”, acrescenta. Foi assim com algumas das personagens criadas pelo humorista. “Nem todas estavam conceptualizadas e eu odeio rotina, queria diversidade”, diz Herman José. O tempo gasto teve de ser compensado mais tarde, em gravações que, por vezes, se prolongavam até tarde, e nas pausas das quais Herman José reescrevia os sketches. “Não sei quantas horas passei à frente da máquina de escrever”, conta. “A idade ajudou.”