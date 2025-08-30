Surfista Joana Rocha: programa de autoconhecimento pelas ondas chega às escolas

A primeira profissional feminina na modalidade, em Portugal, combate o bullying e a falta de autoestima dos jovens com a ajuda do surf. Dois colégios da Grande Lisboa aderem ao programa.

Chegam à colónia de férias com os problemas mais sombrios da geração digital. Tantas vezes dependentes dos ecrãs, mostram-se apáticos, isolados, deprimidos, sem amor-próprio, com distúrbios alimentares, medo de falarem em público e autolesionados. Estes jovens vão dos 11 aos 17 anos, tentam superar bloqueios e alinhar os objetivos escolares e pessoais através do Waves & Minds (ondas e mentes) – uma espécie de retiro de autoconhecimento de cinco dias e quatro noites, de 2.ª a 6.ª, com a ajuda do mar da Ericeira.



A surfista Joana Rocha na praia do Sul, Ericeira. Criou o programa Waves & Minds como colónia de férias, em 2019, e no próximo ano letivo leva-o para as escolas D.R.

Joana Rocha, de 46 anos, surfista profissional (a primeira feminina) retirada das competições em 2012, está ao leme do projeto desde 2019. Acredita que tem o propósito de ajudar crianças e jovens e explica à SÁBADO: "Conseguir ouvir e entender o outro vem da minha história de traumas infantis. É uma história de superação. E sim, dá para dar a volta. Estar neste caminho não é uma escolha, é uma missão, é mais forte do que nós."

Contas feitas, a também mãe de gémeos (Benjamim e Maria do Mar, 9 anos) já fez mais de 1.200 horas de surf aliado às competências de mindfulness (atenção plena) e gestão emocional, no âmbito do Waves & Minds. Face aos bons resultados, de transformação (para melhor) dos jovens – integrados em turmas consoante as idades, 8 aos 12; dos 11 aos 15; dos 13 aos 17 –, a mentora revela a próxima etapa.

No ano letivo que se aproxima, pretende levar o Waves & Minds para algumas escolas, para já duas privadas na Grande Lisboa. "Serão programas com e sem surf, ainda que a parte de superação e confiança passe pela experiência na água. Podem decorrer ao longo de uma tarde, aos fins de semana, ou semanas durante as paragens intermédias do ano letivo", diz.

Programas de motivação e combate ao bullying

Em rigor, Joana Rocha tem diferentes programas desenhados para os colégios. Cumprem seis objetivos: 1) crescimento pessoal, em que trabalha a motivação e resiliência; 2) respeito e pertença, combate o bullying e promove a inclusão e empatia; 3) consciência emocional, para reconhecer e expressar as emoções de forma saudável; 4) liderança pela autoconsciência; 5) autoconfiança, celebrando o progresso em vez da perfeição; 6) equilíbrio digital, para dosear o uso dos ecrãs.