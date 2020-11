A biblioteca da Universidade de Cambridge anunciou que está à procura de dois cadernos escritos por Charles Darwin e que estão perdidos há mais de 20 anos. Um desses manuscritos contém o famoso desenho da Árvore da Vida, onde o cientista explorava a relação evolucionista entre espécies.Agora, os curadores da biblioteca chegaram à conclusão que estes dois cadernos foram provavelmente roubados. Assim, resolveram lançar um apelo público para os encontrar."Isto é devastador", referiu a bibliotecária da universidade, Jessica Gardner, à BBC , garantindo que não deixaram "pedra sobre pedra" na busca pelos cadernos dentro da biblioteca.Os cadernos foram vistos pela última vez em novembro de 2000, depois de um "pedido interno" para os retirar do arquivo dos manuscritos especiais para o fotografar. Foram levados para um estúdio temporário, que ficava fora da biblioteca por esta estar em obras."Dois meses depois", durante um controlo de rotina, é que se deu conta do seu desaparecimento. "Sabemos que foram fotografados em novembro, mas não sabemos o que aconteceu daí até janeiro de 2001, quando se percebeu que eles não estavam no local que era suposto", admitiu Jessica Gardner.Durante anos foram feitas várias tentativas intensivas de encontrar os cadernos entre o espólio da biblioteca, mas sem sucesso. As buscas envolveram os mais de 10 milhões de manuscritos, mapas e livros da biblioteca, distribuídos por mais de 200km de prateleiras.Depois de uma busca intensiva, feita já este ano, às 189 caixas que contém manuscritos, desenhos e cartas de Darwin, os responsáveis da biblioteca da Universidade de Cambridge concluíram que estes devem ter sido roubados. A denúncia já foi feita às autoridades e a própria biblioteca fez um apelo na sua página para encontrar os cadernos.