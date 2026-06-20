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"Sou muito feliz em Portugal", garante Shiraz Aref Shekho no Dia Mundial do Refugiado

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 08:00
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Soraya Ventura, diretora-geral da fundação Portugal com ACNUR recorda que "a única diferença entre nós e os refugiados são as circunstâncias, que podem mudar a qualquer momento”.

Ao entrarmos no Mezze os cheiros transportam-nos para outro lugar. Estamos no mercado do Arroios, no centro de Lisboa, mas ao mesmo tempo estamos em muitos países do Médio Oriente. Aqui cada membro da equipa carrega a sua história e raízes que são sentidas nos pratos que apresentam. 

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