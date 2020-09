O brasileiro Bernardo Lobo traz ao Festival SomSabor, este sábado, dia 12, a sua mistura de samba, baião, ciranda, afoxé e xote, convidando a portuguesa Maria João a juntar o seu jazz à fusão, no Espaço Espelho D’Água, em Belém Lisboa.Bernardo, que será acompanhado pelos músicos Carlos Veiga (piano), Zet Zet (baixo) e Zezinho Gotelipe (bateria), é filho de dois lendários artistas da Música Popular Brasileira: o compositor Edu Lobo, um dos criadores da bossa nova, e a cantora Wanda Sá. Apesar da luxuosa filiação, Bernardo trilhou seu próprio caminho e estabeleceu grandes parcerias musicais com Milton Nascimento, Ivan Lins, Marcos Valle, Abel Silva, Susana Travassos e Carminho, entre outros. Maria João vai interpretar Beatriz, de Edu Lobo e Chico Buarque, além de outras canções. Será a junção de Brasil e Portugal à beira do Tejo, numa semana em que a cozinha está entregue à chef Mariana Cardoso, do Fumeiro de Santa Catarina.A gastronomia do festival tem a curadoria de Paulo Amado e o chef convidado assina a ementa ao lado de Rui Araújo, chef do Espelho D’Água. Mariana é brasileira, filha de portugueses e começou sua trajetória em São Paulo, onde trabalhou com a chef argentina Paola Carosella (mentora do Masterchef Brasil). Em 2007, Mariana mudou-se para Lisboa movida pela influência de seus antepassados portugueses, com recordação dos domingos na casa de sua avó materna e dos pratos deliciosos de sua mãe. Trabalhou em diversos restaurantes da cidade, e em 2013 decidiu fundar o seu próprio restaurante.Embora sábado seja o dia mais forte, o programa do SomSabor inicia-se na sexta feira, com Gonçalo Sousa a convidar Marco Oliveira e Rolando Semedo, e termina só no domingo, com o duo Palavras em Contraste, formado por Gabriela Abreu e Miguel Antunes, a convidar os poetas Luís Perdigão e Mariana Varela e o músico Jhon Douglas (músico).Os bilhetes estão à venda em https://espacoespelhodeagua.seetickets.com.Dia 11Concerto: Gonçalo Sousa convida Marco Oliveira e Rolando SemedoChef convidado: Mariana CardosoHorários: Jantar das 20h30 às 22h e concerto às 22h30Preço por pessoa: €30 com jantar e espetáculoEmenta com entrada, prato principal, café, sobremesa e bebidasReservas: mesas para 4, 6 ou 8 pessoas do mesmo grupo, seguindo diretrizes da DGSDia 12Concerto: Bernardo Lobo convida Maria JoãoChef convidado: Mariana CardosoHorários: Jantar das 20h30 às 22h e concerto às 22h30Preço por pessoa: €35 com jantar e espetáculoEmenta com entrada, prato principal, café, sobremesa e bebidasReservas: mesas para 4, 6 ou 8 pessoas do mesmo grupo, seguindo diretrizes da DGSDia 13Concerto: Palavras em Contraste convida Luís Perdigão e Mariana Varela (poetas) e Jhon Douglas (músico)Chef convidado: Mariana CardosoHorários: Apresentação das 18h30 às 20h30. Jantar a partir das 20h45Preço por pessoa: €15 com jantar e apresentaçãoMenu degustaçãoReservas: mesas para 4, 6 ou 8 pessoas do mesmo grupo, seguindo diretrizes da DGS