Num mundo em que por vezes parece que já pouco nos poderá chocar, talvez o mais assustador seja olhar para o passado. Farming leva-nos num comboio-fantasma à Inglaterra dos anos 80, baseando-se numa história verídica que nunca devia ter acontecido.Num regresso ao passado, Adewale Akinnuoye-Agbaje conta-nos como entre as décadas de 60 e 80, numa Inglaterra em recessão, dezenas de milhares de crianças nigerianas foram entregues a famílias de acolhimento brancas por pais (imigrantes, negros e pobres) que tentavam estudar e fazer dinheiro com o objetivo de regressarem à Nigéria (no pós-guerra, Inglaterra tinha aliciado as suas ex-colónias a juntarem-se a ela para reerguer o país).O sistema informal ficou conhecido como farming (cuja tradução literal é "trabalhar na agricultura") porque assim terá sido cunhado pelas assistentes sociais da época (que ajudavam a que o processo acontecesse abaixo do radar), como explicou o realizador numa entrevista a Larry King, no final de 2019.Na mesma entrevista, Adewale (que o público conhece pelos seus papéis em Lost, Esquadrão Suicida ou Game of Thrones) contou que a história deste filme é, com uma ou outra diferença, a sua: também ele, como a personagem principal de Farming, Enitan (interpretado em criança por Zephan Amissah e por Damson Idris na adolescência), foi entregue com seis semanas a um casal britânico, tendo apenas regressado a casa dos pais aos 16.Em Tilbury, onde tinha sido colocado com dois irmãos, Adewale iria viver com outras "sete ou oito crianças nigerianas". E, para ele, aquela era a sua família. Só que se o ditado africano "é preciso uma aldeia para criar uma criança" faz sentido em qualquer lugar do mundo, ali ele conheceria os seus arqui-inimigos. "Tilbury tinha uma comunidade notoriamente racista e que nunca tinha sido exposta a crianças negras."Já adolescente, depois de durante anos ter sido alimentado de ódio aos negros em casa (algumas das mais constrangedoras cenas do filme são de violência verbal disfarçada de humor), Adewale (como Enitan, no filme) acabaria por se aproximar daqueles que mais o agrediam (numa cena, vemos Enitan cobrir a cara de pó talco para tentar parecer-se com a maioria das crianças de Tilbury)."Cresci a ser chamado de macaco e a ser atingido com pedras a caminho da escola. O meu pai de acolhimento dizia ‘é assim que vai ser para ti aqui, portanto, ou vais lá para fora e bates de volta ou eu próprio te dou uma tareia’", explica Adewale - que transformou essa memória numa cena do filme. "A dada altura, como eu me defendia sempre, chamei a atenção dos skinheads e tornei-me aliado deles em lutas com outros gangues", explicou.Em Farming, Adewale dá-nos boleia no seu próprio comboio-fantasma - que parte da casa de acolhimento, passa pelas ruas em que é agredido e chega aos becos onde ele se transforma em agressor. Num filme com cenas difíceis de assistir, o argumentista rasga a pele várias vezes mostrando-nos como tantas vezes o racismo se entranha à força até nos que mais são vítimas dele.