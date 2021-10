Sofia Ribeiro, 5 anos depois: 'Quando soube que tinha cancro trabalhava sem parar, não tinha folgas, dormia 4h'

De voz doce e bem colocada, não fosse ela uma das atrizes com mais atitude da sua geração, Sofia Ribeiro, 37, senta-se connosco no piso superior da loja da Intimissimi, na rua Augusta, para uma conversa de reflexão sobre o cancro da mama que venceu em 2016. Durante a fase em que esteve em tratamentos, foram vários os momentos emocionantes que partilhou nas redes sociais, desde o momento em que cortou o cabelo ao anúncio da superação da doença. Hoje, calma e bem-disposta, a sua luta é outra. Ajudar todas as mulheres (e homens) quanto pode para sensibilizar para a prevenção, apoiar a investigação, e ajudar a angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Há vários anos rosto da campanha Outubro Rosa da Intimissimi, dá mais uma vez a cara e a voz pela causa. Por cada soutien vendido, em qualquer loja do País e na loja online, a Intimissimi doará dois euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos sofia ribeiro

Leia toda a entrevista na Máxima.