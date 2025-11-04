Sobrevivente do voo da Air India vive com stress pós-traumático: "Estou sozinho"

Viswashkumar Ramesh regressou a Inglaterra mas ainda não consegue falar abertamente sobre o que aconteceu

Quando a 12 de junho deste ano Viswashkumar Ramesh saiu dos escombros do avião da Air India que acabava de se despenhar em Ahmedabad, no noroeste da Índia, muitos pensaram que se tratava de um farsante que se teria aproveitado a ocasião para aparecer nas notícias. Mais tarde percebeu-se que aquele homem sujo e esfarrapado era afinal o único sobrevivente de um acidente que vitimou 241 pessoas, incluindo o seu irmão. Hoje, quase cinco meses depois, Ramesh está de regresso a Londres e reconhece que "o homem mais sortudo do Mundo". Mas vive ensombrado pelas recordações e com stress pós-traumático.



Viswashkumar Ramesh foi o único sobrevivente do acidente da Air India AP

"Fui o único sobrevivente e ainda não acredito. Foi um milagre", admitiu, em declarações à BBC. "Mas perdi o meu irmão, ele era o meu apoio..."

Não tem sido fácil regressar à normalidade depois do que aconteceu naquela viagem rumo a Londres, dramaticamente interrompida pouco depois de o avião levantar voo. Ramesh, que estava no lugar 11A, na mesma fila do irmão, diz sofrer de stress pós-traumático e ainda não consegue falar abertamente com a família. "Estou sozinho. Sento-me no meu quarto a pensar no que aconteceu, não falo com a minha mulher ou com o meu filho, fico só."

Com dores nas pernas, nas costas e nos ombros, Ramesh não consegue conduzir ou trabalhar. "A minha mulher ajuda-me a andar, muito, muito devagar".

A Air India - que ainda investiga o sucedido - ofereceu uma indemnização provisória de 21,5 mil libras (cerca de 24 mil euros), mas os representantes do sobrevivente recusaram, reiterando que todos na família vivem uma crise "mental e financeira" decorrente do acidente. "Fisicamente, mentalmente... também para minha família, não é fácil. A minha mãe nos últimos quatro meses fica sentada à porta, sem falar, sem dizer nada."

O relatório preliminar do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia revelou que o fornecimento de combustível aos motores foi interrompido poucos segundos após a descolagem, o que causou a queda do Boeing 787. No total, 169 das vítimas eram indianas, 52 britânicas e 19 morreram em terra.

