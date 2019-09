Snoop Dogg partilha mural em Rio de Mouro no Instagram

expressa maioritariamente a sua arte em spray sobre murais".

O rapper Snoop Dogg é um ativo utilizador do Instagram. A 17 de setembro, mais de 35 milhões de pessoas - os seus fãs - conheceram através do seu perfil na rede social uma parede portuguesa: situa-se em Rio de Mouro, Sintra, e mostra um retrato do músico que já vendeu mais de 37 milhões de discos em todo o mundo.A fotógrafa, Ângela Mendes - que foi creditada pelo músico, ao contrário de Styler - tirou a fotografia no dia 16. Mora nas redondezas e conta àque admira o trabalho de Styler, o artista urbano autor do retrato cujo Facebook pode ver aqui ). Styler começou a pintar em 2004, e segundo a sua página oficial de Facebook ""Fiquei bastante surpreendida pela partilha do Snoop. Foi o meu filho que me falou dela e seguidamente comecei a receber mensagens, comentários e seguidores", relata Ângela Mendes. "Foi de facto uma surpresa porque só queria fotografar a minha menina": uma motorizada Triumph, colocada à frente do retrato.A publicação conta com mais de 191 mil gostos. E a fotógrafa, o que acha do músico? "Não sou fã de Snoop nem do seu estilo musical, mas reconheço-lhe mérito pelo seu trabalho. Sei que é um ídolo para milhões", frisa.