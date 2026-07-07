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Vida

Sintra, o resort da família real

Susana Lúcio
Susana Lúcio 07 de julho de 2026 às 23:00
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Escolhida pela frescura no século XIV, a vila junto à costa Atlântica tornou-se residência dos monarcas portugueses durante o verão até à perda da independência. No séc. XIX ganhou fama mundial e foi palco de soirées, garden parties , piqueniques e jantares dançantes protagonizados pela alta sociedade.

Numa tarde de julho de 1896, a crème de la crème da aristocracia portuguesa reuniu-se num piquenique nos jardins do Palácio de Monserrate, em Sintra. A rainha-mãe D. Maria Pia organizara o banquete para 50 convidados “à sombra dos sobreiros” e na ocasião tocaram “diversas troupes de guitarristas”, segundo o relato do Diário Ilustrado. Mesas, cadeiras, pratos, criados e convidados chegaram de carruagem, a cavalo e de burro. “Não era como os piqueniques de hoje, em que se estende a toalha no chão, era quase um banquete”, explica António Nunes Pereira, diretor dos Palácios do Parques de Sintra - Monte da Lua.

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