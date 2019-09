Sinéad O'Connor acusa Prince, o autor da sua mais famosa canção "Nothing Compares 2 U", de a ter agredido no início dos anos 90, pouco depois de essa gravação se ter tornado um sucesso. Segundo a cantora irlandesa, o músico tentou espancá-la em casa, depois de a ter convidado até ali.As declarações foram feitas em entrevista ao programa de televisão britânico Good Morning Britain. "Foi uma experiência assustadora. Uma noite chamou-me para ir a casa dele e eu, estupidamente, fui lá ter sozinha", contou a cantora, acrescentando que, alegadamente, Prince não se sentia bem por O'Connor ter gravado uma das suas canções sem ser "uma das suas protegidas" (o músico serviu de "padrinho" a dezenas de projetos musicais e novos talentos)."Queria fazer de mim uma protegida e mandou-me deixar de dizer asneiras nas minhas entrevistas", continuou a cantora, explicando que o mandou "para um certo sítio" e que terá sido então que Prince a terá tentado agredir. O confronto entre ambos continuou até às cinco da manhã, segundo a irlandesa. "[Ele] subiu as escadas e foi buscar uma almofada que tinha algo duro. Corri para fora de casa e escondi-me atrás de uma árvore. Ele encontrou-me na auto-estrada de Malibu às cinco da manhã. Eu cuspi-lhe, ele tentou esmurrar-me. Tive de bater à porta de alguém, coisa que o meu pai me aconselhou a fazer se algum dia me visse numa situação daquelas."Mas segundo O'Connor, não terá sido a única mulher com quem o cantor terá sido agressivo. "Uma das raparigas da banda dele estava no hospital com costelas partidas, naquela altura", disse, sugerindo qeu tinha sido vítima do cantor que morreu em 2016 de uma sobredose de fentanyl.