A Guarda Civil espanhola deteve um homem suspeito de ter matado a ex-mulher, a ex-sogra e a ex-cunhada. José Luís Lafuente, de 45 anos, não tinha antecedentes de violência doméstica, avança o El Mundo.Os homicídios ocorreram por volta das 8h desta segunda-feira em Valga, Pontevedra. O suspeito foi detido pouco depois em Ames. Estava refugiado em casa mãe para onde se terá dirigido depois dos alegados homicídios. Lafuente estava em casa da mãe desde que se separou da mulher.Terá sido o próprio homem a avisar a Guarda Civil dos crimes e dando a sua morada, para que as autoridades o fossem deter.Ao que apurou o jornal espanhol El Mundo, o homem terá matado primeiro a sua ex-mulher que se encontrava dentro do carro e que queria levar os dois filhos do casal para a escola. As crianças de 4 e 7 anos estavam dentro do carro e terão presenciado o crime. Depois o homem terá atirado contra a ex-cunhada que estava a ligar para o 112 ao lado do carro e depois matou a ex-sogra, que tinha acabado de chegar ao local de carro.Sandra tinha 39 anos, enquanto a sua irmã, Alba, tinha 27 e a mãe, Maria Elena, 58. O casal estava separado há cerca de dois anos, mas ainda não tinham assinado os papéis do divórcio. Até ao momento não havia indícios de que o homem seria capaz de algum crime violento contra a mulher, referiu o chefe da polícia local.Ainda estão por apurar os motivos que terão levado o homem a atacar a ex-mulher e a sua família e a Guarda Civil está a investigar o caso.As crianças ficaram em casa de uma vizinha que tem filhas da idade das crianças e devem ir para casa de familiares ainda esta segunda-feira, segundo o diário espanhol, referindo que os meninos não irão para casa do avô, já que este morava com a avó e a tia que foram assassinadas. Estar no local onde vivam as familiares que viram ser assassinadas podia ser prejudicial para as crianças.O governo galego já disse que estava disposto a cuidar dos dois irmãos, caso seja necessário.