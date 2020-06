O novo livro de Paul Parsons

O inglês Paul Parsons dedica-se a tornar simples o que é complicado. Trabalhou como cosmólogo na Universidade de Sussex onde estudou o Big Bang, e trocou a vida académica pela de divulgador e escreve para a New Scientist ou The Guardian. No novo livro O Princípio e o Fim de Tudo, da editora Vogais, explica como tudo começou no universo e como irá acabar.Diz ser discípulo de Carl Sagan e aponta a descoberta de novos planetas, fora do nosso sistema solar, pela sonda Kepler que foi lançada em 2009, como uma esperança de futuro. "Podemos ter pistas do que é feita a atmosfera desses outros planetas, se têm uma atmosfera com oxigénio, poderia ser adequada para o surgimento da vida. Isto é muito entusiasmante e faz com que a tua imaginação voe." Mas se tanto fala de novas descobertas, também nos leva pelas teorias de Newton ou Einstein. Pedimos ao autor que nos apontasse aqueles factos sobre o universo que todos devemos saber e que começam com questões que atormentaram os cientistas.Sim. Não há muito como enganar. Mas podemos respirar de alívio que será daqui a uns milhões de anos. "O último destino do universo vai depender da natureza da sua expansão. Se continuar para sempre a expandir-se então toda a matéria – estrelas e galáxias – vão ser diluídas. Ou então a expansão para e inverte-se, o universo contrai-se e colapsa sobre si mesmo, uma antítese dramática do big bang, que é o big crush", explica Paul Parsons. Outra hipótese é que a Via Láctea colida com a galáxia de Andrómeda, porque ambas se estão a aproximar a 110 quilómetros por segundo. Mais uma vez, podemos ficar mais descansados. Isso poderá acontecer dentro de 4 mil milhões de anos.