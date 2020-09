SillySeason estreiam Fora de Campo no Teatro Taborda, em Lisboa

De 10 a 13 de setembro, o coletivo SillySeason estreia, no Teatro Taborda, em Lisboa, Fora de Campo, um espetáculo que se inspira no universo de Casa de Bonecas, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, que já havia inspirado Dolls, que o mesmo grupo criou para apresentar na RTP na última temporada, abordando temas como poder, arquitetura, emancipação e liberdade.Em cena está o set de filmagens de uma série televisiva, onde se aguarda a gravação de um episódio piloto. A narrativa dilui-se, entre o sonho e a ilusão coletiva, num jogo ator-personagem que sobrepõe campos de ação, manipulando a atenção do espectador. O resultado é um espectáculo que, a partir dos mecanismos das séries televisivas e do realismo do texto de Ibsen, procura mostrar que a nossa história é feita de dramas muito familiares.Nesta peça do coletivo SillySeason, fundado há oito anos, Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo Teixeira, que o dirigem e assinam a criação do trabalho, juntam-se em palco a Ana Moreira, Érica Rodrigues, Sérgio de Brito e Vítor Silva Costa.Em cena no Teatro Taborda de 10 a 13 de setembro, de quinta a sábado, às 21h30, e domingo, às 16h30 e às 21h30, com bilhetes (praticamente esgotados) a €8, Fora de Campo será também apresentado de 25 a 27 de novembro, no Balcão Cristal, no Funchal.