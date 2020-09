Fotografia e joalharia em nome dos oceanos na Ericeira

Inaugura esta quinta feira, 10 de setembro, no Foyer da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, a exposição Frutos do Mar, que reúne as fotografias de Rafael G. Antunes e as jóias desenhadas por Ana Rita Antunes, inspiradas nos oceanos ameaçados e suas espécies em extinção, devido à acumulação de plásticos, alertando para este flagelo que tende a agravar-se.Patente até 11 de outubro, a exposição pode ser visitada de terça a sexta feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, e aos sábados e domingos, das 15h às 18h, com entrada gratuita.Segundo dados da ONU de 2018, existem cerca de 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, representando estes 80% do lixo aí encontrado. O programa ambiental da Nações Unidas estima que sejam despejados anualmente nos mares 13 milhões toneladas de resíduos de plástico, superando estes, no dia de hoje, o número de estrelas existentes na nossa galáxia em 500 vezes – acredita-se que 51 milhões de milhões de partículas de microplásticos.Nem mesmo o ponto mais profundo dos oceanos – a fossa das marianas, com 11 mil metros de profundidade – escapa a este flagelo, tendo sido já encontrado um saco de plástico de supermercado no local. Perspetiva-se que, em 2050, a quantidade de plásticos existentes no mar supere, em peso, a de peixes.