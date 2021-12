Sérgio Alxeredo: o mestre das caras por encomenda

Faz calvícies com toucas apertadas, rugas a partir de películas, sobrancelhas com cabelos naturais – e os famosos retratados aplaudem. Nos bastidores é uma referência na arte de caracterizar.

As sobrancelhas do vice-almirante Gouveia e Melo foram vistas e revistas por Sérgio Alxeredo, mestre das caracterizações com 33 anos de experiência. Densas, grisalhas, por vezes irregulares, surgiram destacadas no recente boneco do Cá Por Casa (RTP1). O artífice, de 55 anos, colou-as na testa do ator Manuel Marques. Mas até lá chegar, foi todo um processo. Não havendo iguais à venda, fê-las à mão. Ao longo de uma semana, cortou pedacinhos de cabelo natural – madeixas que compra ou são deixadas por clientes, quando cortam o cabelo no seu ateliê – até atingir o arco perfeito de pelos.



"Isto não é um trabalho de urgência. É como cozinhar", diz. Apura-se a técnica, neste caso exibida a 13 de outubro passado.

Carecas a fingir

Técnica exigiu também o último boneco, comentador de moda e ex-namorado de Cláudio Ramos (Pedro Crispim) interpretado por Manuel Marques no mesmo programa de Herman José. A calvície a fingir fez-se com uma touca à medida da cabeça do ator, pintada com tinta própria, de modo a ficar uniforme em relação ao tom do rosto. Depois vieram os bigodes e a barba, num total de três horas de transformação.