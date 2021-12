Marco queria ser "um pai de família". Mas o álcool não deixa

Desde 17 de novembro que Marco Fidalgo, 45 anos, alcoólico e ex-cozinheiro, ficou sem casa em Rio de Mouro. Teve que dormir em vãos de escada ou numa casa abandonada e insalubre. Despejado pelo senhorio por dever 750 euros de rendas do quarto, este ficou com as suas roupas, passaporte, televisão, computador e medicação para a depressão.



Marco diz receber ameaças por parte de um gangue da zona onde alugava o quarto. "Tenho medo, eles andam sempre por aí." Veste roupa que apanhou num contentor e encontrou as sapatilhas que calça na rua, mas estas apertam-lhe os pés.



"Olhe os meus olhos, tenho os olhos vermelhos de dormir mal porque tenho de largar os prédios às 5h00 da manhã quando as pessoas começam a levantar-se". Há dias, uma mulher viu-o a dormir junto ao último andar e desatou aos gritos. "Tive de fugir, diziam que iam chamar a polícia!"