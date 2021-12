Natal: Como lidar com familiares não vacinados

Poucas pessoas, mesas divididas por faixas etárias, janelas abertas – com aquecedores ligados – e testes. Esta é a etiqueta social do Natal de 2021, ainda mais importante quando temos familiares não vacinados. O tema é polémico, mas não vale a pena comprar uma guerra em vésperas da consoada. Os especialistas defendem que se deve falar com antecedência sobre como vão ser as celebrações de Natal e explicar as regras. É com tranquilidade que se deve pedir que façam um teste rápido antes do encontro e que usem máscara. "Tem de se falar com verdade e com clareza, mas de forma assertiva. Há que respeitar a opinião de cada um. Não podemos ficar ofendidos com o que pensam os familiares. Acho que é importante falar sobre os receios de cada um. Por exemplo: 'Respeito a tua decisão, mas se nos vamos juntar há regras que devemos implementar'", explica à SÁBADO a psicóloga clínica Bárbara Ramos Dias. O Natal costuma ser uma época de stress acrescido e com o aumento de casos de covid-19 parece ter ficado tudo mais complicado. Como explicou o primeiro-ministro António Costa, na conferência de imprensa de ontem: "Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas."Então que regras devem ser postas em prática?



O infecciologista Jaime Nina diz que "se as pessoas optaram por não se vacinar vai ser muito difícil fazer celebrações de Natal em segurança." Sendo que quem corre os maiores riscos são os não vacinados, que não têm proteção. Aquilo que o professor na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical e da Faculdade de Ciências Médicas, sugere é fazer uma celebração semelhante à do ano passado quando não havia vacinas. "Uma reunião pequena, com o núcleo familiar mais próximo, e que se use máscara dentro de casa."



Alerta ainda que o pior da pandemia ainda não passou. "O vírus veio para ficar. Isto faz-me lembrar quando perguntavam quando é que a SIDA ia embora. Não foi e ficou." Jaime Nina, infecciologista do Hospital Egas Moniz, alerta que a nova variante ómicron é muito mais transmissível que a delta e que está a "ganhar truques" e adaptar-se. Por isso, todo o cuidado é pouco. "O vírus está à solta. As pessoas não se apercebem, mas se fizermos as contas a cerca de 20 mortos por dia, isso dá 7 mil por ano – são tantos como os cancros somados em Portugal." Os conselhos que deixa são a testagem antes dos encontros, optar por reuniões ao ar livre, com poucas pessoas, de máscara e se o fizerem dentro de casa há que ter atenção especial à ventilação dos espaços.