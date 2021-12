Separados por um Croissant

"Este é o melhor croissant da minha rua", dizia constantemente, na brincadeira com um amigo de infância, André Cidade. Referia-se ao croissant que enchia as vitrinas da pastelaria dos pais, a Liansini, em Sesimbra. E o nome foi ficando no ouvido. “Era giro ouvir o cliente dizer: ‘Não, este não é o melhor croissant da minha rua, é o melhor da cidade ou do País.’ Era gratificante”, conta à SÁBADO André Cidade.



A Liansini nasceu em 1996 e sempre fora um negócio familiar. Até que "em 2010/2011 os negócios não estavam bem, a minha família estava fora do País e nasceu a ideia de uma nova marca". O Melhor Croissant da Minha Rua transformou-se em empresa em 2014. Dois anos mais tarde abria a primeira loja, em Sesimbra. "O conceito que criei em Sesimbra foi um teste. Durante a primeira fase o produto era feito num lado e transportado refrigerado. Tinha de me certificar que corria tudo bem", diz André. Atualmente, em 16 lojas existentes em Portugal e mais uma em Espanha, há 14 sabores à escolha – que se juntam à massa quente e estaladiça no momento da compra. Os mais vendidos? Doce de ovo e Nutella.



Ligações à Liansini, onde André cresceu, já não há. A pastelaria pertence atualmente à irmã mais nova, Silvana Cidade, e ao pai, João Calhordo. "Não tenho relação com eles. Não nos entendemos nesse campo, cada um tem as suas ideias. Deixei um negócio que não era meu a funcionar. Depois criei um conceito de negócio que não existia. Comprei as primeiras tábuas [onde são servidos os croissants] em Barcelona dois anos antes de abrir a primeira loja. Agora aparecem cópias no mercado e dizem que são o original."