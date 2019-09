São Bento volta a abrir as portas à arte

A residência oficial do primeiro-ministro vai receber pela terceira vez - desde que António Costa chegou a São Bento - uma exposição de arte aberta ao público. As obras que vão estar expostas a partir desta quinta-feira, 5, pertencem à coleção Norlinda e José Lima e vem do Centro de Arte Oliva de São João da Madeira. A curadoria está a cargo de Isabel Carlos e a exposição vai estar aberta ao público todos os domingos, das 10 às 17 horas, até ao final do ano.Já antes a residência oficial do chefe do Governo tinha acolhido uma seleção de obras de arte do acervo do Museu de Serralves, no Porto, no âmbito da iniciativa "Arte em São Bento" e depois a Coleção António Cachola/Museu de Arte Contemporânea de Elvas.A exposição devia ser inaugurada, como as outras duas, no feriado do 5 de outubro, mas este ano calharia na véspera das legislativas, tendo o primeiro-ministro decidido adiantar a inauguração.Vão estar em exposição centenas de peças de artistas nacionais e internacionais que abarcam o período do pós-guerra até à atualidade e que podem ser visitadas desde 2013 no Núcleo de Arte da Oliva Creative Factory, em São João da Madeira.Como refere o comunicado, ainiciativa "Arte em São Bento não se trata de uma exposição, como num museu ou numa galeria. As obras estão instaladas nas principais salas da Residência Oficial, desde as mais públicas — sala de receção, sala de audiências, sala de jantar — a espaços de trabalho, ajustando-se à funcionalidade de cada lugar".Os jardins do Palacete de São Bento estão abertos todos os domingos, com entrada gratuita.Os artistas que participam na exposição deste ano são: Gabriela Albergaria, Vasco Araújo, Manuel Baptista, Eduardo Batarda, Sara Bichão, Maria Capelo, Rosa Carvalho, Lourdes Castro, André Cepeda, Luís Paulo Costa, Graça Pereira Coutinho, Artur Cruzeiro Seixas, Ângela Ferreira, Ana Jotta, João Louro, Daniel Malhão, Ana Marchand, Albuquerque Mendes, Graça Morais, João Onofre, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, João Penalva, Paulo Quintas, Paula Rego, Ana Luísa Ribeiro, Mafalda Santos, Pedro Tudela, Júlia e Ventura ou Marta Wengorovius.