Antunes Dias ainda se lembra da personagem. "Chamava- se o Zé da Mota. Porque andava a vender tecidos pelas ruas de Setúbal montado numa mota." Um dia, o Zé da Mota decidiu entrar no negócio das ostras no estuário do Sado. "Uns anos depois começou a fazer prédios em Setúbal." Que é como quem diz, o Zé da Mota ficou rico. Como ele houve outros. "Quem andava na ostra ganhava bom dinheiro, não me pergunte os valores, não tenho de memória. Mas lembro-me da alegria daquelas pessoas. Elas cantavam." Porquê? "Porque estavam satisfeitas, tinham ali um emprego garantido." É preciso contextualizar este sentimento num Portugal do Estado Novo, pobre e atrasado economicamente.Até que a poluição no Tejo e no Sado terminou com o negócio. "Quem matou as ostras foi o tributil de estanho, um produto químicoaplicado pela Setenave e pela Lisnave no casco das embarcações para que nada se agarre aos barcos. Era tudo venenoso", aponta àAntunes Dias. Dos milhares de toneladas produzidas, passou-se a zero. Até aos dias de hoje, em que se tem registado um regresso a este negócio e um aumento na produção.