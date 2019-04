SÁBADO debate democracia e liberdade de imprensa

Marcelo Rebelo de Sousa, João Miguel Tavares, Edwin Plenel são alguns dos oradores que vão marcar presença conferência organizada pela Sábado no seu 15º aniversário.

"Democracia e liberdade de imprensa" é o tema de uma conferência, organizada pela SÁBADO, que vai decorrer a 15 de maio no hotel Ritz, em Lisboa.



Entre os oradores que vão participar nesta conferência contam-se o Presidente da República e antigo jornalista, Marcelo Rebelo de Sousa, o jornalista e editor Edwy Plenel, a Representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, o jornalista brasileiro Vladimir Netto, repórter da Rede Globo e diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o advogado Francisco Teixeira da Mota e o também jornalista João Miguel Tavares, colunista do Público e comentador no programa Governo Sombra na TSF e TVI24.



A conferência tem início às 14h30 e termina às 17h30.



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui.